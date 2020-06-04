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Союзное государство
2020-06-04T13:33
https://ria.ru/20200604/1572460378.html
Семашко: проблемы дорожных карт по интеграции СГ нужно решить к 2022 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/59593/67/595936703_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_3585ce7f9251d0c9c68eac88e650f51d.jpg
РИА Новости

Семашко: проблемы дорожных карт по интеграции СГ нужно решить к 2022 году

13:33 04.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Семашко
Владимир Семашко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проблемы дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства должны быть решены к 1 января 2022 года, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
Семашко напомнил, что ранее предполагалось создание единых рынков Союзного государства к 1 января 2021 года.
"Мы должны ставить задачу, сев за стол переговоров по конкретным дорожным картам, к 1 января 2022 года решить эти проблемы, создать нормативную базу и решить проблемы по этим картам", - сказал он.
Власти РФ и Белоруссии планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
Владимир Семашко
Вчера, 12:56Союзное государство
Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран
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Союзное государствоРоссияВладимир СемашкоБелоруссия
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