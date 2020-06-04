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2020-06-04T14:17
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Путин назвал Совбез одним из важнейших госорганов
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РИА Новости

Путин назвал Совбез одним из важнейших госорганов

13:33 04.06.2020 (обновлено: 14:17 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совбез РФ стал одним из важнейших госорганов, сыграл заметную роль в принятии стратегических решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы напомнить, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России. Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл, действительно, заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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