Путин назвал Совбез одним из важнейших госорганов

"Хотел бы напомнить, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России. Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности. И за прошедшие годы сыграл, действительно, заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.