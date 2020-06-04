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2020-06-04T13:32
https://ria.ru/20200604/1572460181.html
Вице-премьер ПНС Ливии спрогнозировал снижение эскалации конфликта
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РИА Новости

Вице-премьер ПНС Ливии спрогнозировал снижение эскалации конфликта

13:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней благодаря усилиям дипломатии РФ, заявил РИА Новости вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг.
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтыг в среду утром прибыл в Москву, где проводит переговоры в российском МИД.
По словам ливийского политика, он также провел "многочисленные встречи с представителями российского Минобороны, а также ведомствами безопасности".
Вице-премьер отметил, что у правительства в Триполи "сегодня есть убежденность, что Россия является очень важным партнером для установления стабильности в Ливии".
"В предстоящий период, ближайшие дни, мы станем свидетелями резкого снижения военной эскалации благодаря российской дипломатии, которая будет работать вместе с нами, чтобы уменьшить эту эскалацию", - заявил Майтыг РИА Новости.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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