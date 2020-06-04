Вице-премьер ПНС Ливии спрогнозировал снижение эскалации конфликта

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней благодаря усилиям дипломатии РФ, заявил РИА Новости вице-премьер Правительства национального согласия ( Военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней благодаря усилиям дипломатии РФ, заявил РИА Новости вице-премьер Правительства национального согласия ( ПНС ) Ливии Ахмед Майтыг.

Заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтыг в среду утром прибыл в Москву, где проводит переговоры в российском МИД.

По словам ливийского политика, он также провел "многочисленные встречи с представителями российского Минобороны, а также ведомствами безопасности".

Вице-премьер отметил, что у правительства в Триполи "сегодня есть убежденность, что Россия является очень важным партнером для установления стабильности в Ливии".

"В предстоящий период, ближайшие дни, мы станем свидетелями резкого снижения военной эскалации благодаря российской дипломатии, которая будет работать вместе с нами, чтобы уменьшить эту эскалацию", - заявил Майтыг РИА Новости.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что противоборствующие ливийские стороны согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН во время переговоров 23 февраля.