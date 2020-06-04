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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:31
https://ria.ru/20200604/1572460107.html
Моргулов и замглавы МИД Японии обсудили борьбу с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

Моргулов и замглавы МИД Японии обсудили борьбу с COVID-19

13:31 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил по телефону с японским коллегой Такэо Мори взаимодействие стран в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в МИД РФ.
"Затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, включая продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд других двусторонних тем. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы российско-японских отношений. Кроме этого, был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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