Моргулов и замглавы МИД Японии обсудили борьбу с COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил по телефону с японским коллегой Такэо Мори взаимодействие стран в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в МИД РФ.
"Затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, включая продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд других двусторонних тем. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы также обсуждались актуальные вопросы российско-японских отношений. Кроме этого, был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.