Моргулов и замглавы МИД Японии обсудили борьбу с COVID-19

"Затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, включая продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд других двусторонних тем. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по всем обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении.