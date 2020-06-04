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2020-06-04T13:30
https://ria.ru/20200604/1572460015.html
ВВП России по итогам года может снизиться на 4,5%, заявил Клепач
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РИА Новости

ВВП России по итогам года может снизиться на 4,5%, заявил Клепач

13:30 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клепач
Андрей Клепач
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клепач. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 4,5%, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
"Нынешний кризис показывает, что мы действительно очень чувствительны. Российская экономика в этом году упадёт по официальному прогнозу Минэка на 5%. Я думаю, что даже меньше - 4,5%", - заявил он в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
"По сути каждый процент падения российского ВВП - это процент падения и ВВП Белоруссии, поэтому здесь нам нужно укреплять наши кооперационные связи, которые были бы более стабильны, чем колебания, связанные как с внешними шоками, так и с карантинными ограничениями", - отметил Клепач.
По его мнению, в этих условиях для благосостояния экономики особую важность приобретает выработка новой модели партнёрства и сотрудничества.
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Согласно официальному базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса снизится на 5%, рост в 2021 году составит 2,8%. По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем - на 6,3%, в четвертом - на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом выражении.
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РоссияАндрей КлепачЭкономика
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