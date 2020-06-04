ВВП России по итогам года может снизиться на 4,5%, заявил Клепач

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 4,5%, считает главный экономист Андрей Клепач. ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 4,5%, считает главный экономист ВЭБа

"Нынешний кризис показывает, что мы действительно очень чувствительны. Российская экономика в этом году упадёт по официальному прогнозу Минэка на 5%. Я думаю, что даже меньше - 4,5%", - заявил он в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

"По сути каждый процент падения российского ВВП - это процент падения и ВВП Белоруссии, поэтому здесь нам нужно укреплять наши кооперационные связи, которые были бы более стабильны, чем колебания, связанные как с внешними шоками, так и с карантинными ограничениями", - отметил Клепач.

По его мнению, в этих условиях для благосостояния экономики особую важность приобретает выработка новой модели партнёрства и сотрудничества.