Попова: еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от СOVID

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса, обнадеживаться пока рано.
"Озвученные сроки (создания вакцины) - это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет ", - сказала она, выступая во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай" .
Глава ведомства уточнила, что одного препарата точно не будет, будет "целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.