Попова: еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от СOVID

"Озвученные сроки (создания вакцины) - это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет ", - сказала она, выступая во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай" .