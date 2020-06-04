Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:32
https://ria.ru/20200604/1572459962.html
Попова: еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от СOVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова: еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от СOVID

13:30 04.06.2020 (обновлено: 13:32 04.06.2020)
1759
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас еще нельзя сказать, насколько эффективна будет вакцина от коронавируса, обнадеживаться пока рано.
"Озвученные сроки (создания вакцины) - это чья-то надежда. А мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет ", - сказала она, выступая во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай" .
Глава ведомства уточнила, что одного препарата точно не будет, будет "целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
4704018
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Путин поручил министру обороны развернуть временные госпитали в Забайкалье
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Летний отдых в Анапе
Пляжи Черноморского побережья Кубани откроют по решению Роспотребнадзора
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Инспектор ГИБДД
Московского водителя лишили прав за "бесконтактное" ДТП
Дмитрий Песков
Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Раскрыт секрет опасности коронавируса для человека
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния