МИД РФ: около 650 граждан Белоруссии вернулись на родину через Москву

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 650 граждан Белоруссии вернулись через Москву на родину, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"По линии министерств иностранных дел и посольств России и Белоруссии мы столкнулись с нестандартными ситуациями, которые приходилось решать максимально быстро. Эти ситуации были связаны с интересами наших граждан. Когда закрылось авиасообщение, десятки тысяч наших граждан остались за пределами Союзного государства, и нам в короткие сроки пришлось отладить алгоритм вывоза россиян и белорусов из третьих стран силами авиакомпании "Белавиа" и российских авиакомпаний", - сказал Полищук в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
"Всего через Москву на родину в Белоруссию вернулось около 650 белорусских граждан. А мы благодарны компании "Белавиа" за вывоз россиян из Египта, Индии, Анголы и ОАЭ. Это очень был хороший опыт", - отметил Полищук.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.