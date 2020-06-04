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Союзное государство
2020-06-04T13:34
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МИД РФ: около 650 граждан Белоруссии вернулись на родину через Москву
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РИА Новости

МИД РФ: около 650 граждан Белоруссии вернулись на родину через Москву

13:34 04.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках, прибывшие в Минск после карантина в аэропорту "Внуково"
Пассажиры в защитных масках, прибывшие в Минск после карантина в аэропорту Внуково
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 650 граждан Белоруссии вернулись через Москву на родину, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"По линии министерств иностранных дел и посольств России и Белоруссии мы столкнулись с нестандартными ситуациями, которые приходилось решать максимально быстро. Эти ситуации были связаны с интересами наших граждан. Когда закрылось авиасообщение, десятки тысяч наших граждан остались за пределами Союзного государства, и нам в короткие сроки пришлось отладить алгоритм вывоза россиян и белорусов из третьих стран силами авиакомпании "Белавиа" и российских авиакомпаний", - сказал Полищук в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
"Всего через Москву на родину в Белоруссию вернулось около 650 белорусских граждан. А мы благодарны компании "Белавиа" за вывоз россиян из Египта, Индии, Анголы и ОАЭ. Это очень был хороший опыт", - отметил Полищук.
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Союзное государствоРоссияБелоруссия
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