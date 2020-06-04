МИД РФ: около 650 граждан Белоруссии вернулись на родину через Москву

"По линии министерств иностранных дел и посольств России и Белоруссии мы столкнулись с нестандартными ситуациями, которые приходилось решать максимально быстро. Эти ситуации были связаны с интересами наших граждан. Когда закрылось авиасообщение, десятки тысяч наших граждан остались за пределами Союзного государства, и нам в короткие сроки пришлось отладить алгоритм вывоза россиян и белорусов из третьих стран силами авиакомпании "Белавиа" и российских авиакомпаний", - сказал Полищук в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".