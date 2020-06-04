В Финляндии впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19

"В Финляндии не было обнаружено новых подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Финляндии подтверждено 6911 случаев", - говорится в сообщении.

"Эпидемия коронавируса продолжала несколько замедляться по сравнению с предыдущими двумя неделями. В настоящее время предполагаемый уровень вирусной инфекции составляет от 0,75 до 0,80. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии в течение некоторого времени снижается", - говорится в сообщении.