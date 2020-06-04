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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:25
https://ria.ru/20200604/1572459395.html
В Финляндии впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Финляндии впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19

13:24 04.06.2020 (обновлено: 13:25 04.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Впервые за последние два месяца в Финляндии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).
"В Финляндии не было обнаружено новых подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Финляндии подтверждено 6911 случаев", - говорится в сообщении.
Также медики информируют, что эпидемия замедляется.
"Эпидемия коронавируса продолжала несколько замедляться по сравнению с предыдущими двумя неделями. В настоящее время предполагаемый уровень вирусной инфекции составляет от 0,75 до 0,80. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии в течение некоторого времени снижается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса в Финляндии был зарегистрирован 29 января у туриста из китайского города Ухань, отдыхавшего в Лапландии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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