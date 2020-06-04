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2020-06-04T13:24
https://ria.ru/20200604/1572459117.html
Оренбургской семье, у которой изъяли детей, предоставят временное жилье
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РИА Новости

Оренбургской семье, у которой изъяли детей, предоставят временное жилье

13:23 04.06.2020 (обновлено: 13:24 04.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОренбург
Оренбург
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Оренбург. Архивное фото
УФА, 4 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области намерены предоставить временное жилье многодетной семье, у которой изъяли четверых детей из-за ветхого дома, в котором они жили, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.
Ранее сообщалось, что органы опеки подали иск об ограничении прав родителей изъятых детей.
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Изъятые из семьи в Оренбуржье дети находятся в госучреждении
Омбудсмен пояснила агентству, что для возвращения детей в семью родителям необходимо создать условия.
"Конечно, мы за кровную семью, и детей при определенных условиях нужно возвращать в семью, детям нигде не будет лучше, чем с мамой. Но условия должны быть такие, что им будут обеспечены надлежащие жилищные и санитарные условия, без угрозы жизни и здоровью", - сказала она, выразив надежду, что суд всесторонне, объективно изучит все обстоятельства и примет решение в интересах детей.
По ее словам, есть данные, что дом, в котором сейчас проживает семья, "малопригоден для проживания".
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Вчера, 09:00
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
"И поэтому, чтобы обеспечить условия для возвращения детей в семью, губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил предоставить им временное жилье, это было озвучено на совещании комиссии, созданной для изучения и оказания помощи семье", - рассказала детский омбудсмен.
Собеседница агентства отметила, что власти региона также обсудили детали, как покупалось ветхое жилье, и сейчас в деталях разбираются правоохранители.
Ранее в СМИ появилось видео изъятия четверых маленьких детей у женщины из дома в поселке Тюльпанный Оренбургской области. На кадрах полицейские сначала уговаривают женщину отдать детей, но затем малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Полиция сообщала, что детей забрали для оказания медицинской помощи, а следственные органы поясняли, что дом, который семья купила на материнский капитал, в аварийном состоянии и угрожает жизни и здоровью малышей.
К истории подключилась уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова, которая заявила, что эти меры избыточны, и пообещала, что совершенствование деятельности органов опеки не допустит повторения подобной истории. Губернатор Денис Паслер заявил, что за семьей закрепят специального работника, который будет помогать в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца семейства. Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района.
Он ее просто выхватил у меня: опека забрала детей у многодетной матери
3 июня, 21:53
"Он ее просто выхватил у меня": опека забрала детей у многодетной материУ многодетной семьи из Оренбургской области забрали четверых детей. Органы опеки объяснили свои действия угрозой обрушения дома, где живет семья. Родители детей говорят, что обращались к властям за материальной помощью для улучшения жилищных условий, но им отказывали.
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Скандал вокруг изъятия детей из семьи в Оренбургской областиДенис ПаслерАнна КузнецоваОренбургская областьОбщество
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