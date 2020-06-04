Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

"Практически каждый день столбики термометра будут штурмовать отметку в плюс 30. Думаю, что речь будет заходить о 28-33 градусах. В день независимости России (12 июня. — Прим. ред.) — 28-33, ночью — 13-18. То же самое будет в субботу и в воскресенье. <…> По климату в Москве в июне положено: ночная температура 11,5 градуса, а дневная 21,7. Аномалия температуры будет достигать десяти градусов. Из полыньи да в пламя — то, что будет характеризовать следующую неделю", — рассказал синоптик.