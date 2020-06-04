Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается сильное потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Практически каждый день столбики термометра будут штурмовать отметку в плюс 30. Думаю, что речь будет заходить о 28-33 градусах. В день независимости России (12 июня. — Прим. ред.) — 28-33, ночью — 13-18. То же самое будет в субботу и в воскресенье. <…> По климату в Москве в июне положено: ночная температура 11,5 градуса, а дневная 21,7. Аномалия температуры будет достигать десяти градусов. Из полыньи да в пламя — то, что будет характеризовать следующую неделю", — рассказал синоптик.
При этом в праздничные выходные, скорее всего, обойдется без осадков, ожидаются солнце и слабый южный ветер.
"Мы будем находиться в околорекордной зоне, потому что 12 июня рекорд плюс 30,8, 13 июня — плюс 30,3 — это рекорды жаркого 1998 года. Такой жары во второй декаде июня не было 22 года в Москве", — отметил метеоролог.
Температура воды к следующим выходным достигнет 18-20 градусов тепла — это отметки, при которых обычно начинается купальный сезон.