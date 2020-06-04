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2020-06-04T17:14
https://ria.ru/20200604/1572458615.html
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
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РИА Новости

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве

13:19 04.06.2020 (обновлено: 17:14 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается сильное потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Практически каждый день столбики термометра будут штурмовать отметку в плюс 30. Думаю, что речь будет заходить о 28-33 градусах. В день независимости России (12 июня. — Прим. ред.) — 28-33, ночью — 13-18. То же самое будет в субботу и в воскресенье. <…> По климату в Москве в июне положено: ночная температура 11,5 градуса, а дневная 21,7. Аномалия температуры будет достигать десяти градусов. Из полыньи да в пламя — то, что будет характеризовать следующую неделю", — рассказал синоптик.
При этом в праздничные выходные, скорее всего, обойдется без осадков, ожидаются солнце и слабый южный ветер.
"Мы будем находиться в околорекордной зоне, потому что 12 июня рекорд плюс 30,8, 13 июня — плюс 30,3 — это рекорды жаркого 1998 года. Такой жары во второй декаде июня не было 22 года в Москве", — отметил метеоролог.
Температура воды к следующим выходным достигнет 18-20 градусов тепла — это отметки, при которых обычно начинается купальный сезон.
Жара в Москве
1 июня, 13:42
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Не хотите - не надо. Сидите тогда дома. Потерпеть же не можете чтобы заразу не распространять, никакой силы воли. Стыдно должно быть за такие высказывания...
4 июня, 14:06
ВТВадим Тимофеев
24210036
30 градусов... Вы как хотите, г-н, мэр, а я не буду носить маску на улице. И, похоже, патрульные полицейские вас скоро невзлюбят еще больше горожан.
4 июня, 13:28
Сергей Смирнов
27300014
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