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2020-06-04T13:19
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Минэнерго ожидает спрос на бензин в июне ниже, чем в прошлом году
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РИА Новости

Минэнерго ожидает спрос на бензин в июне ниже, чем в прошлом году

13:19 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минэнерго ожидает снижения спроса на бензин в РФ со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает ведомство.
"Консенсус-прогноз спроса на автомобильный бензин со стороны конечных потребителей в среднем по стране в июне 2020 года – снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в релизе.
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Минэнерго также отмечает, что восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, наблюдается неравномерно по регионам.
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
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