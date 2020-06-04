Минэнерго ожидает спрос на бензин в июне ниже, чем в прошлом году

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минэнерго ожидает снижения спроса на бензин в РФ со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает ведомство.
"Консенсус-прогноз спроса на автомобильный бензин со стороны конечных потребителей в среднем по стране в июне 2020 года – снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в релизе.
Минэнерго также отмечает, что восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, наблюдается неравномерно по регионам.