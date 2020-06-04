ОП выявила много фейков в соцсетях о голосовании по поправкам

Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото

Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ фиксирует большое количество фейков и вбросов в социальных сетях по теме голосования по поправкам в Общественная палата РФ фиксирует большое количество фейков и вбросов в социальных сетях по теме голосования по поправкам в Конституцию , сообщил глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич

"Мы отмечаем вал в социальных сетях вбросов, сознательных, направленных на дестабилизацию ситуации, направленных на распространение слухов и сплетен вокруг голосования. … У коллег есть предложения сделать системную работу по информированию, по просвещению", - рассказал Малькевич на расширенном заседании рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

По его словам, в ряде регионов местные власти уже борются с этим, быстро информируют граждан по ситуации.