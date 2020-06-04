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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T13:17
https://ria.ru/20200604/1572458359.html
ОП выявила много фейков в соцсетях о голосовании по поправкам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403718_9:384:2967:2048_1036x0_80_0_0_ce79fcaf182012e534fcd5f8af191aed.jpg
РИА Новости

ОП выявила много фейков в соцсетях о голосовании по поправкам

13:17 04.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ фиксирует большое количество фейков и вбросов в социальных сетях по теме голосования по поправкам в Конституцию, сообщил глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.
"Мы отмечаем вал в социальных сетях вбросов, сознательных, направленных на дестабилизацию ситуации, направленных на распространение слухов и сплетен вокруг голосования. … У коллег есть предложения сделать системную работу по информированию, по просвещению", - рассказал Малькевич на расширенном заседании рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичКонституция РФОбщество
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