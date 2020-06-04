В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов, заявил Исаев

В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке

В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке

"Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесен в Государственную думу. Хотели бы, чтобы первое чтение состоялось до конца весенней сессии", - добавил он.