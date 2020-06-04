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2020-06-04T13:13
https://ria.ru/20200604/1572458010.html
В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов, заявил Исаев
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РИА Новости

В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов, заявил Исаев

13:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В законопроекте, регулирующем удаленную трудовую занятость, учтут предложения профсоюзов, работодателей и Минтруда, сказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Исаев ранее сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и ведение электронного документооборота.
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"За основу был принят вариант, подготовленный фракцией "Единая Россия". Сегодня мы договорились о дальнейших шагах работы над этим вариантом. В ближайшее время профсоюзы, работодатели и министерство труда представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить подготовленный нами текст законопроекта. И мы начнем консультации с целью прийти к единой точке зрения и подготовить согласованный законопроект, который в равной степени защищал бы права и интересы работников и учитывал экономические реалии, которые заявляют работодатели",- сказал Исаев журналистам.
"Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесен в Государственную думу. Хотели бы, чтобы первое чтение состоялось до конца весенней сессии", - добавил он.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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