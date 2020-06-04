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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T14:55
https://ria.ru/20200604/1572457794.html
Полиция изучит визит Зеленского в кафе в Хмельницком во время карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572465653_0:217:3000:1905_1036x0_80_0_0_542566dbcfb2c2c933eb8fb5145695aa.jpg
РИА Новости

Полиция изучит визит Зеленского в кафе в Хмельницком во время карантина

13:11 04.06.2020 (обновлено: 14:55 04.06.2020)
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© Фото : страница Владимира Зеленского в TwiterВладимир Зеленский в кафе в Хмельницком
Владимир Зеленский в кафе в Хмельницком
© Фото : страница Владимира Зеленского в Twiter
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком, сообщил в четверг замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Зеленский в среду выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания будет разрешена только с 5 июня. Фото президента опубликовано в Facebook его офиса. Штраф за нарушение карантина на Украине составляет 17 тысяч гривен (более 630 долларов). Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если он нарушил карантин.
"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос… Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм – 17 тысяч гривен. Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации", - цитирует Геращенко агентство УНИАН.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновится внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хмельницкий (город)Антон ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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