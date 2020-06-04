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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:11
https://ria.ru/20200604/1572457761.html
Более пяти тысяч жителей Молдавии вылечились от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

Более пяти тысяч жителей Молдавии вылечились от COVID-19

13:10 04.06.2020 (обновлено: 13:11 04.06.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Еще 146 пациентов вылечились после коронавируса в Молдавии, общее число выздоровевших превысило 5 тысяч, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8795 зарегистрированных случаях коронавируса, 310 из которых стали летальными.
"За последние 24 часа были госпитализированы 109 пациентов с подозрением на COVID-19. При этом 146 человек вылечились и были выписаны. Общее число вылеченных от COVID-19 людей достигло 5009", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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