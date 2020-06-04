Более пяти тысяч жителей Молдавии вылечились от COVID-19

КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Еще 146 пациентов вылечились после коронавируса в Еще 146 пациентов вылечились после коронавируса в Молдавии , общее число выздоровевших превысило 5 тысяч, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 8795 зарегистрированных случаях коронавируса, 310 из которых стали летальными.

"За последние 24 часа были госпитализированы 109 пациентов с подозрением на COVID-19. При этом 146 человек вылечились и были выписаны. Общее число вылеченных от COVID-19 людей достигло 5009", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.