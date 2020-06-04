ЕР попросит рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Единая Россия" обратится к федеральным телеканалам с просьбой рассказать о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба партии со ссылкой на замсекретаря генсовета ЕР, главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.
С такой инициативой выступил Герой труда РФ Николай Жарков из Нижнего Новгорода на онлайн-совещании, которое проводила партия. По его словам, молодое поколение в РФ не очень хорошо знает историю городов, "ковавших победу в тылу". Зачастую это связано с тем, что такая информация не распространяется широко. Он отметил, что телеканалы могли бы рассказывать о таких городах в познавательных программах или новостях. Участники совещания поддержали это предложение.
"Единая Россия" обратится к руководству федеральных каналов с просьбой организовать информационную кампанию и рассказать о городах, претендующих на это почетное звание", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР со ссылкой на Хинштейна.
В год 75-летия Победы президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении городам почетного звания "Город трудовой доблести", 26 февраля Госдума приняла соответствующий закон. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, заявлял, что партия поможет организовать сбор подписей в городах-претендентах за присвоение этого звания.
В пресс-службе ЕР напомнили, что всего в проекте участвуют 20 городов. Наибольшее количество подписей собрано в Нижнем Новгороде (741 643), Самаре (501 636), Челябинске (239 742), Саратове (125 259), Перми (117 155) и Ижевске (более 100 000).