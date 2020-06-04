ЕР попросит рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"

ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19

ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19

"Единая Россия" обратится к руководству федеральных каналов с просьбой организовать информационную кампанию и рассказать о городах, претендующих на это почетное звание", - говорится в сообщении пресс-службы ЕР со ссылкой на Хинштейна.