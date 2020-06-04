Заксобрание Гонконга приняло в третьем чтении закон о гимне

Как следует из опубликованных итогов голосования, всего на заседании присутствовали 43 депутата, 42 учувствовали в голосовании, 41 голос был подан "за" и один – "против".

Попытки рассмотрения законопроекта на прошлой неделе вызвали протесты, в результате которых более 360 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях, 27 мая в различных районах города происходили насильственные незаконные действия. Участники массовых беспорядков поджигали объекты, бросали большие предметы на железнодорожные пути. После полудня незаконные действия участились, протестующие оккупировали часть дорог в центре города, что привело к нарушению дорожного движения. Полиция тогда заявила, что приложит все усилия для сдерживания и предотвращения преступлений.