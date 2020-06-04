Заксобрание Гонконга приняло в третьем чтении закон о гимне

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Законодательное собрание Гонконга приняло в третьем чтении законопроект о государственном гимне после того, как голосование было прервано оппозиционными депутатами, следует из опубликованных на сайте парламента результатов голосования.
Заксобрание Гонконга в четверг вынесло на голосование законопроект о государственном гимне КНР, который предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев". Однако заседание было прервано в связи с неподобающим поведением оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале жидкость, которая оказалась биоудобрением. После этого в здание вошли сотрудники полиции и пожарные.
Как следует из опубликованных итогов голосования, всего на заседании присутствовали 43 депутата, 42 учувствовали в голосовании, 41 голос был подан "за" и один – "против".
Попытки рассмотрения законопроекта на прошлой неделе вызвали протесты, в результате которых более 360 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях, 27 мая в различных районах города происходили насильственные незаконные действия. Участники массовых беспорядков поджигали объекты, бросали большие предметы на железнодорожные пути. После полудня незаконные действия участились, протестующие оккупировали часть дорог в центре города, что привело к нарушению дорожного движения. Полиция тогда заявила, что приложит все усилия для сдерживания и предотвращения преступлений.