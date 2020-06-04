В Псковской области 39 медработников заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Восемь из 13 очагов Восемь из 13 очагов COVID-19 Псковской области возникли в медучреждениях региона, где пострадали 39 медработников, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

"(За период эпидемии) зарегистрировано 13 вспышек коронавируса с общим числом пострадавших 244 человека… В медицинских учреждениях произошло восемь вспышек, в которых пострадали 39 медицинских работников", - сказал он на селекторном совещании властей Псковской области с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.

Как уточнил Нестерук, сейчас в регионе сохраняется "еще пять горячих вспышек". В их числе – очаг COVID-19 в Порховской межрайонной больнице, где первый положительный тест на коронавирус был получен 18 мая. По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, всего в больнице зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 13 среди медицинского персонала.

"В Порховской межрайонной больнице первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 18 мая у медицинской сестры отделения реанимации… Источник ее заражения неясен. Медсестра во время своих дежурств посещала знакомую, которая находилась на излечении в терапевтическом отделении. У (этой) пациентки… появилась клиника 23 мая, а 25 мая установлен положительный результат пробы. Всего с начала вспышки в больнице заболело 30 человек, в том числе 13 медицинских работников", - уточнил Нестерук.

Он добавил, что еще одним крупным очагом является Моринский психоневрологический интернат, где COVID-19 подтвержден у 32 постояльцев из 50, а также у семи сотрудников. По оценке Нестерука, вспышка коронавируса возникла после того, как одна из проживающих в интернате женщин, сломавшая руку, была доставлена в Порховскую больницу, после чего вернулась в общую палату без прохождения двухнедельного карантина.

"Ситуация в Моринском психоневрологическом интернате вызывает… возмущение… Женщина, которая находилась в интернате, была с явными признаками ОРВИ, ее два дня катали по медицинским учреждениям, не обращая внимание на ее состояние, хотя ее необходимо было изолировать, и за эти два дня заразились несколько десятков пожилых людей, которые находятся в зоне риска", - констатировал в ходе селекторного совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников

По данным областного оперштаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.