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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:05
https://ria.ru/20200604/1572456879.html
В Псковской области 39 медработников заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Псковской области 39 медработников заразились коронавирусом

13:05 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Восемь из 13 очагов COVID-19 в Псковской области возникли в медучреждениях региона, где пострадали 39 медработников, сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.
"(За период эпидемии) зарегистрировано 13 вспышек коронавируса с общим числом пострадавших 244 человека… В медицинских учреждениях произошло восемь вспышек, в которых пострадали 39 медицинских работников", - сказал он на селекторном совещании властей Псковской области с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.
Как уточнил Нестерук, сейчас в регионе сохраняется "еще пять горячих вспышек". В их числе – очаг COVID-19 в Порховской межрайонной больнице, где первый положительный тест на коронавирус был получен 18 мая.  По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, всего в больнице зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 13 среди медицинского персонала.
"В Порховской межрайонной больнице первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 18 мая у медицинской сестры отделения реанимации… Источник ее заражения неясен. Медсестра во время своих дежурств посещала знакомую, которая находилась на излечении в терапевтическом отделении. У (этой) пациентки… появилась клиника 23 мая, а 25 мая установлен положительный результат пробы. Всего с начала вспышки в больнице заболело 30 человек, в том числе 13 медицинских работников", - уточнил Нестерук.
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Он добавил, что еще одним крупным очагом является Моринский психоневрологический интернат, где COVID-19 подтвержден у 32 постояльцев из 50, а также у семи сотрудников. По оценке Нестерука, вспышка коронавируса возникла после того, как одна из проживающих в интернате женщин, сломавшая руку, была доставлена в Порховскую больницу, после чего вернулась в общую палату без прохождения двухнедельного карантина.
"Ситуация в Моринском психоневрологическом интернате вызывает… возмущение… Женщина, которая находилась в интернате, была с явными признаками ОРВИ, ее два дня катали по медицинским учреждениям, не обращая внимание на ее состояние, хотя ее необходимо было изолировать, и за эти два дня заразились несколько десятков пожилых людей, которые находятся в зоне риска", - констатировал в ходе селекторного совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По данным областного оперштаба, на четверг в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса против 1066 в среду. Выздоровели 417 человек, 10 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская область
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