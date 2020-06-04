СК проверит ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле, где погиб человек

Авария произошла в Йошкар-Оле на улице Воинов-интернационалистов в четверг около 9.00. По данным МВД по Марий Эл, водитель пассажирского микроавтобуса наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель погиб, пострадали пять пассажиров, в том числе один ребенок.