СК проверит ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле, где погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле по факту ДТП с маршрутным такси, в результате которого один человек погиб, еще пять получили травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Авария произошла в Йошкар-Оле на улице Воинов-интернационалистов в четверг около 9.00. По данным МВД по Марий Эл, водитель пассажирского микроавтобуса наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель погиб, пострадали пять пассажиров, в том числе один ребенок.
Как сообщили в МЧС РФ, для ликвидации последствий привлекались 18 человек и шесть единиц техники, спасателям пришлось деблокировать пострадавших.
"Следственным отделом по городу Йошкар-Ола СУ СК РФ по Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.