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2020-06-04T13:08
https://ria.ru/20200604/1572456759.html
СК проверит ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле, где погиб человек
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РИА Новости

СК проверит ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле, где погиб человек

13:03 04.06.2020 (обновлено: 13:08 04.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП в Йошкар-Оле
ДТП в Йошкар-Оле
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Йошкар-Оле по факту ДТП с маршрутным такси, в результате которого один человек погиб, еще пять получили травмы, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Авария произошла в Йошкар-Оле на улице Воинов-интернационалистов в четверг около 9.00. По данным МВД по Марий Эл, водитель пассажирского микроавтобуса наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель погиб, пострадали пять пассажиров, в том числе один ребенок.
Как сообщили в МЧС РФ, для ликвидации последствий привлекались 18 человек и шесть единиц техники, спасателям пришлось деблокировать пострадавших.
"Следственным отделом по городу Йошкар-Ола СУ СК РФ по Марий Эл проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Йошкар-ОлаПроисшествия
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