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2020-06-04T15:36
https://ria.ru/20200604/1572456656.html
"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье
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РИА Новости

"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

13:03 04.06.2020 (обновлено: 15:36 04.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38-2
Вертолет МИ-38-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экстренная посадка опытного образца вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за нештатной работы одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех").
Там пояснили, что накануне состоялся плановый испытательный полет вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов". Предполагалось отработать чрезвычайный режим силовой установки.
Во время полета была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей. В холдинге отметили, что это произошло при четвертом заходе на чрезвычайный режим, а три предыдущих были выполнены штатно.
"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", — заявили в пресс-службе.
Сейчас формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего.
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РостехВертолеты РоссииМи-38Московская область (Подмосковье)Происшествия
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DIDenis Inkognito
3000314
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4 июня, 13:33
Юрий Шарапов
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