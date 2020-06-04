"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экстренная посадка опытного образца вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла из-за нештатной работы одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех").
Там пояснили, что накануне состоялся плановый испытательный полет вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов". Предполагалось отработать чрезвычайный режим силовой установки.
Во время полета была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей. В холдинге отметили, что это произошло при четвертом заходе на чрезвычайный режим, а три предыдущих были выполнены штатно.
"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", — заявили в пресс-службе.
Сейчас формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего.
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