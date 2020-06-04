"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье

Там пояснили, что накануне состоялся плановый испытательный полет вертолета Ми-38, находящегося в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов". Предполагалось отработать чрезвычайный режим силовой установки.

Во время полета была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей. В холдинге отметили, что это произошло при четвертом заходе на чрезвычайный режим, а три предыдущих были выполнены штатно.