В правительстве Грузии опровергли сообщение об отставке премьера

"Хочу успокоить наших граждан и сообщить, что премьер-министр не собирается никуда уходить", - заявила министр на брифинге.

По ее словам, оппозиционеры и их сторонники распространяют ложную информацию исходя из эффективного правления премьера в период пандемии коронавируса.