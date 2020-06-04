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В правительстве Грузии опровергли сообщение об отставке премьера
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РИА Новости

В правительстве Грузии опровергли сообщение об отставке премьера

13:01 04.06.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что премьер Георгий Гахария намерен покинуть свой пост в июне.
Ранее оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" сообщила со ссылкой на свои источники в руководстве, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили приказал Гахария уйти в отставку до конца июня.
"Хочу успокоить наших граждан и сообщить, что премьер-министр не собирается никуда уходить", - заявила министр на брифинге.
По ее словам, оппозиционеры и их сторонники распространяют ложную информацию исходя из эффективного правления премьера в период пандемии коронавируса.
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Вид на Тбилиси, Грузия
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Георгий ГахарияБидзина ИванишвилиГрузияВ мире
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