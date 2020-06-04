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РИА Наука
2020-06-04T13:01
https://ria.ru/20200604/1572456457.html
Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом
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РИА Новости

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

13:01 04.06.2020
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
"Принципиально нового ничего нет. Да, на новой ракете и корабле. Да, это на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее, – нет. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества", - сказал Котов в эфире Радио "Крым".
"Надо посмотреть статистику (полетов), чтобы оценить, как работают системы…Ракета Falcon - они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас… Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 60-х Сергея Королева – это не прорыв", - добавил Циблиев.
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
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Котов отметил, что используемые российские пилотируемые системы для полетов на орбиту имеют более высокую степень надежности. При этом Илон Макс, как бизнесмен и пиарщик, умеет преподнести свой товар, считает он.
"Например, такой факт: корабль Crew Dragon не приспособлен для посадки на сушу, он только для посадки на воду. Он не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши. И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт "Союза" откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. "Союз" обеспечивает надежный старт. Здесь очень нежная система - Tesla, в общем", - заявил Котов.
Циблиев также поделился мнение о новых скафандрах SpaceX. "Костюм внешне красивый, удобный, как из "Звездных войн" – ну, похоже. Что внутри, мы пока не знаем, думаю, все лучшее, что предназначено для скафандра, есть… Наш скафандр не очень смотрибельный, он продуман для расположения космонавта сидя и лежа в кресле. Надеюсь - они ребята неглупые, - что все функции для спасения экипажа в аварийной ситуации продуманы", - отметил он.
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У Циблиева два полета на станцию "Мир", общий налет 381 суток, время в открытом космосе - более 19 часов. У Котова - три полета на МКС, общий налет 526 суток, время в открытом космосе - около 37 часов.
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РИА НаукаОлег КотовМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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