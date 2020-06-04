Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

"Принципиально нового ничего нет. Да, на новой ракете и корабле. Да, это на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее, – нет. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества", - сказал Котов в эфире Радио "Крым".

"Надо посмотреть статистику (полетов), чтобы оценить, как работают системы…Ракета Falcon - они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас… Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 60-х Сергея Королева – это не прорыв", - добавил Циблиев.

Котов отметил, что используемые российские пилотируемые системы для полетов на орбиту имеют более высокую степень надежности. При этом Илон Макс, как бизнесмен и пиарщик, умеет преподнести свой товар, считает он.

"Например, такой факт: корабль Crew Dragon не приспособлен для посадки на сушу, он только для посадки на воду. Он не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши. И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт "Союза" откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. "Союз" обеспечивает надежный старт. Здесь очень нежная система - Tesla , в общем", - заявил Котов.

Циблиев также поделился мнение о новых скафандрах SpaceX . "Костюм внешне красивый, удобный, как из "Звездных войн" – ну, похоже. Что внутри, мы пока не знаем, думаю, все лучшее, что предназначено для скафандра, есть… Наш скафандр не очень смотрибельный, он продуман для расположения космонавта сидя и лежа в кресле. Надеюсь - они ребята неглупые, - что все функции для спасения экипажа в аварийной ситуации продуманы", - отметил он.