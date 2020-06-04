"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сервис "Почты России" по отправке и получению электронных заказных писем стал доступен в 72 регионах страны, говорится в сообщении почтового оператора.

Как уточнили в компании, в мае к сервису подключились 12 новых регионов. В настоящий момент к услуге подключено 4 миллиона пользователей и 7 тысяч организаций. "Перечень организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. В планах "Почты России" – к концу 2020 года подключить к данному сервису ведомства из 90% регионов страны", - говорится в сообщении.

В личном кабинете на сайте в электронном виде можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от ПФР и других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц.

Отмечается, что при отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки. Если получатель подключен к данной услуге, он получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом.

В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 миллионов по сравнению с 2018 годом. В прошлом году "Почта" доставила 500 миллионов заказных писем, из них 74 миллиона были направлены получателям в электронном виде. Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение, это можно сделать на сайте, в мобильном приложении или с помощью портала госуслуг.