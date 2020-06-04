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2020-06-04T13:23
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"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем
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РИА Новости

"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем

13:23 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота почтового отделения в период коронавируса
Работа почтового отделения в период коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сервис "Почты России" по отправке и получению электронных заказных писем стал доступен в 72 регионах страны, говорится в сообщении почтового оператора.
Как уточнили в компании, в мае к сервису подключились 12 новых регионов. В настоящий момент к услуге подключено 4 миллиона пользователей и 7 тысяч организаций. "Перечень организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. В планах "Почты России" – к концу 2020 года подключить к данному сервису ведомства из 90% регионов страны", - говорится в сообщении.
В личном кабинете на сайте в электронном виде можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от ПФР и других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц.
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Отмечается, что при отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки. Если получатель подключен к данной услуге, он получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом.
В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 миллионов по сравнению с 2018 годом. В прошлом году "Почта" доставила 500 миллионов заказных писем, из них 74 миллиона были направлены получателям в электронном виде. Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение, это можно сделать на сайте, в мобильном приложении или с помощью портала госуслуг.
Количество зарегистрированных в электронной системе пользователей в 2019 году составило 3,3 миллиона, что на 73% превышает показатель 2018 года. По состоянию на май 2020 года система насчитывает уже 4 миллиона клиентов.
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