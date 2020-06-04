Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран

Он напомнил, что отраслевые министерства и ведомства подготовили 30 "дорожных карт" по формированию единого рынка Союзного государства. "По 28 с половиной мы практически все согласовали, то есть 28 согласованы полностью, по одной "дорожной карте" мы наполовину согласовали, осталось пару аспектов абсолютно решаемых. И одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой", - сказал дипломат.