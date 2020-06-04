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Союзное государство
2020-06-04T12:56
https://ria.ru/20200604/1572456084.html
Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран
https://cdn24.img.ria.ru/images/151853/39/1518533971_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aaf6f7c46c7aaefcb567c2f45fa6ccb9.jpg
РИА Новости

Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран

12:56 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Семашко
Владимир Семашко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Семашко. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва и Минск осенью могут вернуться к согласованию "дорожных карт" по интеграции в рамках Союзного государства, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".
Он напомнил, что отраслевые министерства и ведомства подготовили 30 "дорожных карт" по формированию единого рынка Союзного государства. "По 28 с половиной мы практически все согласовали, то есть 28 согласованы полностью, по одной "дорожной карте" мы наполовину согласовали, осталось пару аспектов абсолютно решаемых. И одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой", - сказал дипломат.
"Решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки вернуться к рассмотрению наработанных документов по интеграции. Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров при наличии доброй воли наших российских партнеров и друзей. Думаю, такой момент наступит в сентябре-октябре этого года, когда мы должны вернуться к этим наработанным документам", - отметил Семашко.
Власти РФ и Белоруссии планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
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Союзное государствоРоссияВладимир СемашкоБелоруссия
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