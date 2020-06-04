В США выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 699 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 801.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 995 человек, накануне сообщалось о 1031 скончавшемся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 107 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 479 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 524 369 человек. Выздоровели в мире свыше 2,8 миллиона, более 386 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.