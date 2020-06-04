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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:56
https://ria.ru/20200604/1572456045.html
В США выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В США выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

12:56 04.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 699 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 801.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 995 человек, накануне сообщалось о 1031 скончавшемся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 107 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 479 тысяч человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 524 369 человек. Выздоровели в мире свыше 2,8 миллиона, более 386 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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