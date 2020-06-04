На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов

Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского

Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского

МИНСК, 4 июн — РИА Новости. На даче у матери задержанного белорусского блогера Сергея Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты На даче у матери задержанного белорусского блогера Сергея Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии , при обыске обнаружены 900 тысяч долларов и радиостанции, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Третьего июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа, в настоящее время идет сбор подписей избирателей в пользу выдвижения кандидатов. По всей республике проходят пикеты по сбору подписей, на ряде из них, организованных сторонниками Тихановского и его жены, собирается большое количество людей, выстраиваются очереди из желающих подписаться.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги белорусского видеоблогера Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.