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2020-06-04T18:01
https://ria.ru/20200604/1572455969.html
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
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РИА Новости

На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов

12:56 04.06.2020 (обновлено: 18:01 04.06.2020)
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© Кадр видео МВД Беларуси Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
© Кадр видео МВД Беларуси
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
МИНСК, 4 июн — РИА Новости. На даче у матери задержанного белорусского блогера Сергея Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии, при обыске обнаружены 900 тысяч долларов и радиостанции, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"Третьего июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов", — говорится в сообщении.
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Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа, в настоящее время идет сбор подписей избирателей в пользу выдвижения кандидатов. По всей республике проходят пикеты по сбору подписей, на ряде из них, организованных сторонниками Тихановского и его жены, собирается большое количество людей, выстраиваются очереди из желающих подписаться.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги белорусского видеоблогера Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до шести лет.
Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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4 июня, 16:02
Авангард Зандаларов
5917005107
"Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения." - да, и еще потребовали вернуть спонсору обнаруженные 900т.д.
4 июня, 13:51
Саша Логер
775700016
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