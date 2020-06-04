Лукашенко призвал новое правительство мобилизоваться в непростых условиях

По его словам, сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей, необходимо "уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие".

"А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути… Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: "Почему?", сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами - и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера", - добавил глава государства.