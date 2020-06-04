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2020-06-04T12:53
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Лукашенко призвал новое правительство мобилизоваться в непростых условиях
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РИА Новости

Лукашенко призвал новое правительство мобилизоваться в непростых условиях

12:53 04.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новое правительство республики мобилизоваться в современных непростых условиях, "выхватывать и использовать" каждую возможность для продвижения вперед.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко, были назначены также новый первый вице-премьер, ряд ключевых министров и руководителей ведомств.
"Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране, вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства… Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим", - заявил Лукашенко, его цитирует сайт президента Белоруссии.
По его словам, сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей, необходимо "уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие".
"А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути… Выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу: что достигнуто на сегодня, а что нет, честно ответить на вопрос: "Почему?", сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами - и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера", - добавил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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