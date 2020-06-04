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2020-06-04T12:50
https://ria.ru/20200604/1572455496.html
Более тысячи кубических метров грунта вывезли с места ЧП в Норильске
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РИА Новости

Более тысячи кубических метров грунта вывезли с места ЧП в Норильске

12:49 04.06.2020 (обновлено: 12:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Специалисты собрали и вывезли с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске более 1 тысячи кубических метров грунта, сообщил журналистам первый вице-президент ПАО "Норильский никель" Сергей Дьяченко.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
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Ранее СК РФ сообщил, что в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"В районе самой ТЭЦ, в месте, где дизельное топливо попало на почву, идет выемка загрязненного грунта вместе с дизельным топливом на временную площадку складирования, после которого будут применены меры по очистке грунта. Цифры меняются, последняя справка была - уже более 1 тысячи кубов грунта вывезено. Работают экипажи и днем, и ночью", - сказал Дьяченко.
По его словам, на ликвидации последствий работают 300 человек: сотрудники компании, спасатели из Мурманска, ожидают прибытия специалистов от "Газпромнефти".
"Сегодня мы узнали, что были направлены силы "Газпромнефти" в составе 78 человек, которые привезут свое оборудование. Они будут помогать собирать проливы", - сказал вице-президент.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеГазпромнефтьСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайМурманскНорильскПроисшествия
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