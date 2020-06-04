Более тысячи кубических метров грунта вывезли с места ЧП в Норильске

"В районе самой ТЭЦ, в месте, где дизельное топливо попало на почву, идет выемка загрязненного грунта вместе с дизельным топливом на временную площадку складирования, после которого будут применены меры по очистке грунта. Цифры меняются, последняя справка была - уже более 1 тысячи кубов грунта вывезено. Работают экипажи и днем, и ночью", - сказал Дьяченко.