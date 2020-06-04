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75 лет Великой Победы
2020-06-04T12:48
https://ria.ru/20200604/1572455309.html
Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ
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РИА Новости

Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ

12:48 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отправлялись ли приглашения на парад Победы в Москву коллегам президента РФ по "пятерке" в СБ ООН и были ли от них получены ответы.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыСовет Безопасности ООНСНГДмитрий ПесковМосква
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