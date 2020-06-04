Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В конце мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отправлялись ли приглашения на парад Победы в Москву коллегам президента РФ по "пятерке" в СБ ООН и были ли от них получены ответы.