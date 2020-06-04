Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ

Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве