"Норникель" проверит грунт под аварийным резервуаром в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Норникель" проведет полную экспертизу грунта под резервуаром на ТЭЦ-3 "Норникель" проведет полную экспертизу грунта под резервуаром на ТЭЦ-3 Норильска , где произошла утечка топлива, сообщил журналистам первый вице-президент и операционный директор компании Сергей Дяченко.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

По словам Дяченко, при первичном обследовании по характеру разрушения емкости и свай, включая смещение больших бетонных блоков и разрушение сегмента свай, было сделано предположение о мгновенной просадке грунта. В связи с этим также появилось предположение, что под емкостью была мерзлота, а не скала, которая находится намного глубже. Таким образом предполагается, как отметил Дяченко, что при установке свайного основания 36 лет назад не было сделано бетонного основания, как на двух из пяти емкостей этого же хранилища.

"Для того, чтобы подтвердить причину того, почему сваи эти мгновенно, в короткий период времени осели и были дополнительно к этому вызваны повреждения бетонной плиты аварийной емкости, … нам будет необходимо демонтировать саму емкость. После этого будет открыт доступ уже ко всему свайному основанию. Мы собираемся привлекать геофизиков, инженеров по устойчивости грунтов. И вот в результате такого комплексного обследования по всем материалам, как обычно изыскатели делают, мы должны будем понять, что за характер грунта... Будет полная инженерная экспертиза того, что произошло", - рассказал Дяченко.

Кроме того, по его словам, необходимо будет найти исполнительную документацию по строительству и "понять, насколько те сваи, которые в свое время погружали в землю, соответствуют той земле, которая должна была быть по проекту". При этом Дяченко отметил, что на соседней с аварийной емкости также замечены небольшие трещины.