Лукашенко рассчитывает на привлечение инвестиций, считает эксперт

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Назначение президентом Владимир Жарихин. Назначение президентом Белоруссии Александром Лукашенко новых премьер-министра и первого вице-премьера республики отражает его стремление "скинуть" проблемы белорусской экономики на прежнее правительство в преддверии президентских выборов, а также предполагает связи новых управленцев с крупными зарубежными инвесторами, такими как Китай , заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ

В четверг Лукашенко назначил новым премьером республики Романа Головченко, прежде занимавшего пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. В числе его прежних должностей – посол Белоруссии в ОАЭ . Также Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, с января этого года занимавшего пост посла страны в Китае.

По мнению Жарихина, эти назначения "проистекают из самой задачи, которую решал Лукашенко, когда менял правительство перед выборами".

"С одной стороны, такой человек, как Головченко, никак не проявился в информационном пространстве как один из руководителей белорусской экономики, с другой – он обладает достаточной квалификацией, чтобы быть премьер-министром", - прокомментировал эксперт.

Говоря о назначении Снопкова, он отметил, что тот "хорошо знает Китай", и, вероятно, тем самым Лукашенко "рассчитывает привлечь бурные инвестиции". "Это, по замыслу Лукашенко, позволит Белоруссии снизить зависимость от России", - сказал Жарихин.

В целом, по его мнению, эти перестановки были сделаны для того, чтобы "скинуть на старое правительство все те проблемы, которые возникли в белорусской экономике и которые будут мешать Лукашенко в его предвыборной кампании".