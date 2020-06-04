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Лукашенко рассчитывает на привлечение инвестиций, считает эксперт
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РИА Новости

Лукашенко рассчитывает на привлечение инвестиций, считает эксперт

12:44 04.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Назначение президентом Белоруссии Александром Лукашенко новых премьер-министра и первого вице-премьера республики отражает его стремление "скинуть" проблемы белорусской экономики на прежнее правительство в преддверии президентских выборов, а также предполагает связи новых управленцев с крупными зарубежными инвесторами, такими как Китай, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
В четверг Лукашенко назначил новым премьером республики Романа Головченко, прежде занимавшего пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. В числе его прежних должностей – посол Белоруссии в ОАЭ. Также Лукашенко назначил первым вице-премьером Николая Снопкова, с января этого года занимавшего пост посла страны в Китае.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По мнению Жарихина, эти назначения "проистекают из самой задачи, которую решал Лукашенко, когда менял правительство перед выборами".
"С одной стороны, такой человек, как Головченко, никак не проявился в информационном пространстве как один из руководителей белорусской экономики, с другой – он обладает достаточной квалификацией, чтобы быть премьер-министром", - прокомментировал эксперт.
Говоря о назначении Снопкова, он отметил, что тот "хорошо знает Китай", и, вероятно, тем самым Лукашенко "рассчитывает привлечь бурные инвестиции". "Это, по замыслу Лукашенко, позволит Белоруссии снизить зависимость от России", - сказал Жарихин.
В целом, по его мнению, эти перестановки были сделаны для того, чтобы "скинуть на старое правительство все те проблемы, которые возникли в белорусской экономике и которые будут мешать Лукашенко в его предвыборной кампании".
"Президент Лукашенко напугал белорусских избирателей, которые понимают, что без российского рынка и инвестиций Белоруссия существовать не может. Чтобы их успокоить, он обратился к Китаю, который богат инвестициями", - добавил собеседник агентства.
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Владимир ЖарихинАлександр ЛукашенкоСНГКитайОАЭВ мире
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