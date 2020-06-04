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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:54
https://ria.ru/20200604/1572454922.html
В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

12:43 04.06.2020 (обновлено: 12:54 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал рекордное число случаев заболевания коронавирусом с начала его распространения 19 февраля – за сутки заразились около 3,6 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 3574 случая заражения коронавирусом. Всего – 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 59 человек с коронавирусом, всего жертв – 8071.
Второго июня впервые за более чем два месяца было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. Последний раз такое было в конце марта, когда и был зафиксирован прежний антирекорд заражаемости -30 марта было 3186 случаев. Президент Ирана Хасан Роухани после назвал тот отрезок времени пиковым с точки зрения распространения коронавируса по стране.
В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот, но в последнее время статистика только растет. Так, еще в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
202310
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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