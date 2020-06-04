В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал рекордное число случаев заболевания коронавирусом с начала его распространения 19 февраля – за сутки заразились около 3,6 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3574 случая заражения коронавирусом. Всего – 164 270. Выздоровели 127 485 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 59 человек с коронавирусом, всего жертв – 8071.

Второго июня впервые за более чем два месяца было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов. Последний раз такое было в конце марта, когда и был зафиксирован прежний антирекорд заражаемости -30 марта было 3186 случаев. Президент Ирана Хасан Роухани после назвал тот отрезок времени пиковым с точки зрения распространения коронавируса по стране.

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот, но в последнее время статистика только растет. Так, еще в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом.