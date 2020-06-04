В Хабаровске нашли трех мужчин, жестоко избивших милиционера в 2002 году

ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Трое мужчин обвиняются в покушении на жизнь сотрудника милиции, совершенном в Хабаровском крае в 2002 году, их разыскали спустя 18 лет и возобновили расследование уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в сентябре 2002 года в поселке Тумнин обвиняемые напали на участкового милиционера, которого они жестоко избивали в течение нескольких часов, а потом ранили в шею из пистолета. Следствие полагает, что мужчины планировали его убить, но довести задуманное до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам. После случившегося обвиняемые покинули поселок.

"В 2020 году сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение злоумышленников. Один из них проживал в Москве, второй в Амурске, третий в Хабаровске. В настоящее время с обвиняемыми проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины 1970, 1974, 1977 годов рождения обвиняются по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Активное участие в расследовании принимают сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.