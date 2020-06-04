Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T12:43
https://ria.ru/20200604/1572454878.html
В Хабаровске нашли трех мужчин, жестоко избивших милиционера в 2002 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Хабаровске нашли трех мужчин, жестоко избивших милиционера в 2002 году

12:43 04.06.2020
613
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Трое мужчин обвиняются в покушении на жизнь сотрудника милиции, совершенном в Хабаровском крае в 2002 году, их разыскали спустя 18 лет и возобновили расследование уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По версии следствия, в сентябре 2002 года в поселке Тумнин обвиняемые напали на участкового милиционера, которого они жестоко избивали в течение нескольких часов, а потом ранили в шею из пистолета. Следствие полагает, что мужчины планировали его убить, но довести задуманное до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам. После случившегося обвиняемые покинули поселок.
Эмблема на форме сотрудника полиции
29 мая, 11:59Распространение нового коронавируса
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
"В 2020 году сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение злоумышленников. Один из них проживал в Москве, второй в Амурске, третий в Хабаровске. В настоящее время с обвиняемыми проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины 1970, 1974, 1977 годов рождения обвиняются по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Активное участие в расследовании принимают сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона, пострадавший милиционер жив и в настоящее время находится на пенсии.
Автомобиль Следственного комитета России
26 декабря 2019, 13:29
СК расследовал дело саратовских экс-полицейских, убивших задержанного
4001000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске мужчина ранил ребенка ножом в лицо
Тегеран
В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
Сотрудник полиции
В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Вертолет МИ-38-2
"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Полиция в Германии
В Германии прошли масштабные обыски из-за комментариев в соцсетях
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Изъятая из семьи в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
Полиция
В башкирском селе произошла стрельба из-за девушки
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Хабаровском крае отметили рост числа заражений коронавирусом
Кресла для судей в зале заседаний
Суд оправдал москвича по делу о драке из-за участия в другой потасовке
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Часть военных остаются в районе Вашингтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния