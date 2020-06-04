Власти Стокгольма закроют полевой госпиталь в выставочном центре

"На протяжении последних нескольких недель мы видим снижение потребности в койках интенсивной терапии. В связи с этим мы приняли решение закрыть полевой госпиталь в Альвшё. Госпиталь просуществовал около двух месяцев, но так и не принял ин одного пациента", - заявил Эрикссон. Госпиталь был организован в течение нескольких недель в помещении выставочного центра Stockholmmässan в Стокгольме и был рассчитан на 140 коек интенсивной терапии.