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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:37
https://ria.ru/20200604/1572454398.html
Власти Стокгольма закроют полевой госпиталь в выставочном центре
https://cdn22.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:219:2958:1883_1036x0_80_0_0_aa7c06470ffcd4dd7a218e6bb8fc31e6.jpg
РИА Новости

Власти Стокгольма закроют полевой госпиталь в выставочном центре

12:37 04.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Стокгольма приняли решение закрыть полевой госпиталь, организованный в выставочном центре Stockholmsmässan на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку он ни разу не пригодился, заявил в ходе пресс-конференции в четверг руководитель департамента здравоохранения региона Стокгольм Бьёрн Эрикссон.
"На протяжении последних нескольких недель мы видим снижение потребности в койках интенсивной терапии. В связи с этим мы приняли решение закрыть полевой госпиталь в Альвшё. Госпиталь просуществовал около двух месяцев, но так и не принял ин одного пациента", - заявил Эрикссон. Госпиталь был организован в течение нескольких недель в помещении выставочного центра Stockholmmässan в Стокгольме и был рассчитан на 140 коек интенсивной терапии.
Эрикссон при этом подчеркнул, что закрытие госпиталя нельзя воспринимать как сигнал, что ситуация полностью нормализовалась: "Закрытие госпиталя не означает, что мы можем расслабиться. Скорее наоборот, мы должны еще более тщательно следовать рекомендациям Агентства здравоохранения и соблюдать дисциплину".
По словам Эрикссона, решение о постройке госпиталя было принято на основании прогнозов, сделанных на анализе роста числа заболевших в Италии и Китае. Однако система здравоохранения в Стокгольме справляется с ситуацией силами обычных больниц. Регион Стокгольма сильнее всего пострадал от распространения коронавируса. На регион приходится около половины всех смертельных случаев - более 2 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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