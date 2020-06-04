Власти Стокгольма закроют полевой госпиталь в выставочном центре

СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Стокгольма приняли решение закрыть полевой госпиталь, организованный в выставочном центре Stockholmsmässan на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку он ни разу не пригодился, заявил в ходе пресс-конференции в четверг руководитель департамента здравоохранения региона Стокгольм Бьёрн Эрикссон.
"На протяжении последних нескольких недель мы видим снижение потребности в койках интенсивной терапии. В связи с этим мы приняли решение закрыть полевой госпиталь в Альвшё. Госпиталь просуществовал около двух месяцев, но так и не принял ин одного пациента", - заявил Эрикссон. Госпиталь был организован в течение нескольких недель в помещении выставочного центра Stockholmmässan в Стокгольме и был рассчитан на 140 коек интенсивной терапии.
Эрикссон при этом подчеркнул, что закрытие госпиталя нельзя воспринимать как сигнал, что ситуация полностью нормализовалась: "Закрытие госпиталя не означает, что мы можем расслабиться. Скорее наоборот, мы должны еще более тщательно следовать рекомендациям Агентства здравоохранения и соблюдать дисциплину".
По словам Эрикссона, решение о постройке госпиталя было принято на основании прогнозов, сделанных на анализе роста числа заболевших в Италии и Китае. Однако система здравоохранения в Стокгольме справляется с ситуацией силами обычных больниц. Регион Стокгольма сильнее всего пострадал от распространения коронавируса. На регион приходится около половины всех смертельных случаев - более 2 тысяч.
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