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Культура
2020-06-04T22:46
https://ria.ru/20200604/1572454345.html
Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565293247_0:100:3072:1828_1036x0_80_0_0_0f12088eddc65272fad4e6447c390d4f.jpg
РИА Новости

Ник Кейв подарил поклоннику носки, чтобы спасти его бар от закрытия

22:46 04.06.2020
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© AP Photo / Eduardo VerdugoАвстралийский рок-музыкант Ник Кейв
Австралийский рок-музыкант Ник Кейв
© AP Photo / Eduardo Verdugo
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Австралийский музыкант Ник Кейв подарил поклоннику, который посещал его концерты по всему миру, дизайнерские носки известного итальянского бренда, чтобы помочь спасти его бар от закрытия, сообщает NME.
© Фото : Trinity Auction HouseНоски Gucci австралийского музыканта Ника Кейва
Носки Gucci австралийского музыканта Ника Кейва
© Фото : Trinity Auction House
Носки Gucci австралийского музыканта Ника Кейва
По информации издания, Крис Пердю, владелец бара с живой музыкой Trinity, расположенного на севере Лондона, с помощью краудфандинга пробует собрать средства, чтобы удержать свое заведение на плаву.
Бар был закрыт более пяти недель из-за пандемии коронавируса.
Когда коллеги и друзья Криса Пердю узнали о его тяжелом финансовом положении, они организовали онлайн-аукцион, поняв, что он не может рассчитывать ни на одну из доступных государственных субсидий.
Друзья попросили всех неравнодушных пожертвовать какие-нибудь редкие памятные вещи, особенно, если они как-то связаны с Ником Кейвом.
Рискнули написать и самому музыканту. Они были удивлены, когда он лично связался с друзьями Пердю, чтобы передать им вещь из своего гардероба, а еще плакат, на котором написал: "Эта пара блестящих носков принадлежит Нику Кейву, и, поверьте, они стоят дорого".
Аукцион начнется сегодня и будет проходить в течение недели.
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