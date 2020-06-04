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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:36
https://ria.ru/20200604/1572454315.html
В Бельгии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Бельгии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки

12:36 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 82, продолжается тенденция на снижение интенсивности распространения заболевания, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.
Всего с середины марта в Бельгии заразились 58 767 человек из числа протестированных.
Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет на сегодня 143, выписались 89 выздоровевших.
За прошедшие 24 часа скончались 28 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов составляет 9 548.
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Скорость распространения нового коронавируса
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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