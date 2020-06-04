В Бельгии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 82, продолжается тенденция на снижение интенсивности распространения заболевания, сообщили в четверг в кризисном штабе минздрава страны.

Всего с середины марта в Бельгии заразились 58 767 человек из числа протестированных.

Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет на сегодня 143, выписались 89 выздоровевших.

За прошедшие 24 часа скончались 28 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов составляет 9 548.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза