Вручение госпремий в Кремле запланировали на 24 июня

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки в Кремле планируется провести 24 июня, в День России пройдет награждение Героев труда, рассказал РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"12 июня предполагается награждение Героев труда, а вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки и гуманитарные премии пока планируется 24 июня", - сказал Толстой.
Толстой отметил, что большого приема 12 июня не предполагается, но более точный формат будет определяться непосредственно перед вручением в зависимости от эпидемиологической ситуации.