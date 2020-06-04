Вручение госпремий в Кремле запланировали на 24 июня

"12 июня предполагается награждение Героев труда, а вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки и гуманитарные премии пока планируется 24 июня", - сказал Толстой.

Толстой отметил, что большого приема 12 июня не предполагается, но более точный формат будет определяться непосредственно перед вручением в зависимости от эпидемиологической ситуации.