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2020-06-04T12:41
https://ria.ru/20200604/1572454284.html
Вручение госпремий в Кремле запланировали на 24 июня
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РИА Новости

Вручение госпремий в Кремле запланировали на 24 июня

12:38 04.06.2020 (обновлено: 12:41 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки в Кремле планируется провести 24 июня, в День России пройдет награждение Героев труда, рассказал РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"12 июня предполагается награждение Героев труда, а вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки и гуманитарные премии пока планируется 24 июня", - сказал Толстой.
Толстой отметил, что большого приема 12 июня не предполагается, но более точный формат будет определяться непосредственно перед вручением в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
2 июня, 12:28
О формате приема в День России сообщат позже, заявил Песков
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День РоссииВладимир ТолстойОбщество
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