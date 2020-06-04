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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:34
https://ria.ru/20200604/1572454151.html
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

12:34 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии увеличилось на 277 и достигло 8247, сообщает министерство здравоохранения страны.
Скончались в общей сложности 115 человек, выздоровели - 6559. Новых смертей за сутки не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМалайзияВ мире
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