В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии увеличилось на 277 и достигло 8247, сообщает министерство здравоохранения страны.
Скончались в общей сложности 115 человек, выздоровели - 6559. Новых смертей за сутки не зафиксировано.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.