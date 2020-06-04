Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что рассматриваемый на заседании кабмина пакет законов вводит обязательные квоты на закупки российских товаров. "Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму", - добавил он.