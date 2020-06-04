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2020-06-04T12:54
https://ria.ru/20200604/1572454013.html
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572400053_0:0:3091:1739_1036x0_80_0_0_3196f7e76addea28b811891143f635ba.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

12:33 04.06.2020 (обновлено: 12:54 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной", - сказал Мишустин.
Он пояснил, что рассматриваемый на заседании кабмина пакет законов вводит обязательные квоты на закупки российских товаров. "Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Госдуму", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФМихаил МишустинЭкономика
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