В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей

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В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей для пациентов, заболевших COVID-19. Больницы оборудованы в 75-м павильоне ВДНХ и в Крылатском, они будут использованы в случае второй волны заболевания. В госпитали на работу определен медицинский персонал, который прошел необходимое обучение.