Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T12:32
https://ria.ru/20200604/1572453983.html
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9bc37d5401fd9a929c88bbd4673388f8.jpg
РИА Новости
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей для пациентов, заболевших COVID-19. Больницы оборудованы в 75-м павильоне ВДНХ и в Крылатском, они будут использованы в случае второй волны заболевания. В госпитали на работу определен медицинский персонал, который прошел необходимое обучение.
2020-06-04T12:32
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31287385&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_4a9cebd1c6d737523e9d25a6c04b82a1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_2ae2bf52a1e46cec7d7c483a59d76a83.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_42f282c9341b3f9137e29bbc80dd1db9.jpg
PT1M01S

В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей

12:32 04.06.2020
1181
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей для пациентов, заболевших COVID-19. Больницы оборудованы в 75-м павильоне ВДНХ и в Крылатском, они будут использованы в случае второй волны заболевания. В госпитали на работу определен медицинский персонал, который прошел необходимое обучение.
14000215
Обсудить 0
Москва
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
Флаг Тайваня
Эксперт спрогнозировал развитие конфликта США и Китая вокруг Тайваня
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Автомобиль движется по Красногвардейскому бульвару после дождя в Москве
В Москве в четверг может выпасть рекордное для 4 июня количество осадков
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
Губернатор Кубани продлил карантинный режим
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния