2020-06-04T12:32
2020-06-04T12:32
https://ria.ru/20200604/1572453983.html
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9bc37d5401fd9a929c88bbd4673388f8.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей для пациентов, заболевших COVID-19. Больницы оборудованы в 75-м павильоне ВДНХ и в Крылатском, они будут использованы в случае второй волны заболевания.
В госпитали на работу определен медицинский персонал, который прошел необходимое обучение.
2020-06-04T12:32
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31287385&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572453794_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_4a9cebd1c6d737523e9d25a6c04b82a1.jpg
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В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей
В Москве завершилось строительство двух временных госпиталей для пациентов, заболевших COVID-19. Больницы оборудованы в 75-м павильоне ВДНХ и в Крылатском, они будут использованы в случае второй волны заболевания.
В госпитали на работу определен медицинский персонал, который прошел необходимое обучение.