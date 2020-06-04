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2020-06-04T13:15
https://ria.ru/20200604/1572453960.html
Мишустин рассказал, когда возобновит поездки по проблемным регионам
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РИА Новости

Мишустин рассказал, когда возобновит поездки по проблемным регионам

12:32 04.06.2020 (обновлено: 13:15 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что он и другие чиновники возобновят поездки по проблемным регионам страны сразу после снятия ограничений по коронавирусу.
Мишустин отметил, что правительство выделит из бюджета средства, необходимые для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По словам премьера, такие программы были разработаны для 10 территорий, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.
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"Я и мои коллеги обязательно продолжим поездки в эти регионы, как только будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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РоссияМихаил МишустинПолитика
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