Мишустин рассказал, когда возобновит поездки по проблемным регионам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что он и другие чиновники возобновят поездки по проблемным регионам страны сразу после снятия ограничений по коронавирусу.
Мишустин отметил, что правительство выделит из бюджета средства, необходимые для реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Средства пойдут на создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. По словам премьера, такие программы были разработаны для 10 территорий, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная.
"Я и мои коллеги обязательно продолжим поездки в эти регионы, как только будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин на заседании правительства.