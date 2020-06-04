Зеленский ответил на обвинения в нарушении карантина

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин, выпив кофе в кафе в Хмельницкой области.

Зеленский в среду выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания будет разрешена только с 5 июня. Фото президента опубликовано в Facebook его офиса. Штраф за нарушение карантина на Украине составляет 17 тысяч гривен (более 630 долларов).

Facebook . "Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, выписали ли ему штраф за нарушение карантинных норм. Трансляцию вел офис президента на своей странице в

Зеленский отметил, что зашел в кафе по приглашению.

В свою очередь замглавы минздрава Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что они с президентом гуляли по городу и решили взять кофе. "Рестораны, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, и они обратились к нам и говорят: "Смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы, которые вы опубликовали (правила работы кафе и ресторанов, подготовленные минздравом – ред.)". Мы просто зашли проверить", - сказал Ляшко журналистам.

Он отметил, что кафе, в котором Зеленский пил кофе, соблюдало все карантинные нормы. "Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите на это как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально с завтрашнего дня (с 5 июня – ред.)", - предложил Ляшко.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновится внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране составляет 25411, всего умерли 747 человек, 11042 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.