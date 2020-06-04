В Брянской области рассказали о новых случаях коронавируса

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 8,8 тысячи новых случаев заражения, в том числе 96 в Брянской области.

"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 4078 человек, на данный момент 2623 из них выздоровели", - говорится в сообщении.