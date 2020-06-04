В Брянской области рассказали о новых случаях коронавируса

БРЯНСК, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Брянской области превысило 4 тысячи, однако более половины заболевших уже выздоровели, сообщило правительство по региону.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 8,8 тысячи новых случаев заражения, в том числе 96 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 4078 человек, на данный момент 2623 из них выздоровели", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 1794 случая заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 204 человек, в Дятьковском районе области число заболевших достигло 225. Скончались 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 49 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. В Брянской области с 12 мая введен масочно-перчаточный режим, ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, сохраняются до особого распоряжения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.