В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием по конституции, приоритет - безопасность и здоровье людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием по конституции, приоритет - безопасность и здоровье людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Журналисты отметили, что неоднократно сообщалось, что не все регионы готовы к снятию ограничений из-за пандемии коронавируса. Они спросили Пескова, значит ли это, что именно эти регионы не смогут провести голосование по поправкам в конституцию.

"Ситуация самым тщательным образом мониторится во всех регионах. Вы знаете, что до голосования у нас еще два инкубационных периода, о чем говорил главный санитарный врач ( Анна Попова - ред.). Это значительный срок", - ответил Песков.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится на плато и на общефедеральном уровне "демонстрирует признаки" к сокращению темпов инфицирования. "Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", - сказал Песков.

"Но еще раз повторяю, ситуация мониторится с повышенным вниманием, особо тщательно. Вы знаете слова президента, я вам напомню, о том, что наивысшим приоритетом остается безопасность и здоровье людей", - добавил он.