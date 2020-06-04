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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T12:29
https://ria.ru/20200604/1572453656.html
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596658_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3fb7413e4b69d223f43cfcf84bd0d3db.jpg
РИА Новости

В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции

12:29 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием по конституции, приоритет - безопасность и здоровье людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Журналисты отметили, что неоднократно сообщалось, что не все регионы готовы к снятию ограничений из-за пандемии коронавируса. Они спросили Пескова, значит ли это, что именно эти регионы не смогут провести голосование по поправкам в конституцию.
"Ситуация самым тщательным образом мониторится во всех регионах. Вы знаете, что до голосования у нас еще два инкубационных периода, о чем говорил главный санитарный врач (Анна Попова - ред.). Это значительный срок", - ответил Песков.
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Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится на плато и на общефедеральном уровне "демонстрирует признаки" к сокращению темпов инфицирования. "Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", - сказал Песков.
"Но еще раз повторяю, ситуация мониторится с повышенным вниманием, особо тщательно. Вы знаете слова президента, я вам напомню, о том, что наивысшим приоритетом остается безопасность и здоровье людей", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Избирательный участок
2 июня, 14:00
Обнародован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаКонституция РФДмитрий Песков
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