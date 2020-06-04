В Кремле констатировали стабилизацию на мировых рынках энергоресурсов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва констатирует стабилизацию на мировых рынках энергоресурсов, при этом министр энергетики России Александр Новак находится в постоянном контакте по развитию ситуации со своими коллегами из других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, я все-таки рекомендую вам обращаться в наше Минэнерго. Министр Новак находится в контакте со своими визави из других стран, он находится в плотном диалоге", - прокомментировал Песков вопрос о том, когда состоится встреча ОПЕК+ и может ли она быть проведена в пятницу, а также насколько Россия готова продлить действующее снижение производства нефти после июня.
"В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов. И повторяю, Новак в контакте со своими партнерами, все остальные какие-то анонсы мы не считаем сейчас возможными", - добавил он.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
3 июня, 14:35ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.