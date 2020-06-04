Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-04T12:34
https://ria.ru/20200604/1572453614.html
В Кремле констатировали стабилизацию на мировых рынках энергоресурсов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328531_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_32ee6577c54995ba7cd90774b5124e85.jpg
РИА Новости

В Кремле констатировали стабилизацию на мировых рынках энергоресурсов

12:28 04.06.2020 (обновлено: 12:34 04.06.2020)
315
© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва констатирует стабилизацию на мировых рынках энергоресурсов, при этом министр энергетики России Александр Новак находится в постоянном контакте по развитию ситуации со своими коллегами из других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, я все-таки рекомендую вам обращаться в наше Минэнерго. Министр Новак находится в контакте со своими визави из других стран, он находится в плотном диалоге", - прокомментировал Песков вопрос о том, когда состоится встреча ОПЕК+ и может ли она быть проведена в пятницу, а также насколько Россия готова продлить действующее снижение производства нефти после июня.
"В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов. И повторяю, Новак в контакте со своими партнерами, все остальные какие-то анонсы мы не считаем сейчас возможными", - добавил он.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
3 июня, 14:35
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.
000000
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакДмитрий ПесковСаудовская АравияСитуация на нефтяном рынкеРоссияМоскваВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин в ближайшие дни не планирует контактов с коллегами из ОПЕК+
Нефтяная качалка
Нефть дешевеет на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Пекин
КНР благодаря ранее намеченным планам добьется роста ВВП, считает эксперт
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Минэнерго ожидает спрос на бензин в июне ниже, чем в прошлом году
Нефтяная качалка
Источник сообщил детали переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач
Клепач: европейский бизнес мог бы инвестировать в ВСМ Москва-Варшава
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Армия Хафтара передислоцировала силы за пределами Триполи
Река
Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе заявили, что Россия "должна уйти" с Ближнего Востока
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ответил на обвинения в нарушении карантина
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
Военные в Ливии
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния