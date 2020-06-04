Эксперт оценил ситуацию в Ливии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Ливии движется к этапу политического урегулирования между силами на востоке и на западе страны, переговоры противоборствующих сторон могут начаться осенью, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи , правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром , который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

"Переговоры (представителей Правительства нацсогласия Ливии) в Москве и визит (главы ПНС Ливии Файеза) Сарраджа в Турцию сейчас - это начало выработки стартовых позиций для мирных переговоров, для выработки формата примирения между востоком и западом Ливии. Я думаю, что к осени мы уже увидим согласованные движения, начнутся переговоры (между противоборствующими сторонами конфликта)", - сказал эксперт.

При этом, по мнению Чупрыгина, "все сейчас стремятся получить свой кусок влияния в Ливии – и Россия, и Турция, и Европа". "Американцам, я думаю, там не светит. Ливия будет европейским театром. Сейчас начинается выработка стартовых позиций. Мы входим в не менее увлекательный, чем военный, период политических баталий", - подчеркнул политолог.

Между тем, эксперт обратил внимание, что военные действия в этой стране сразу не прекратятся. "Не надо считать, что война сразу прекратится. В Ливии большое количество людей, которые за последние 10 лет занимались только войной, которые кроме войны больше ничего не знают и для которых это был единственный способ зарабатывать на жизнь. Просто так это не прекратится, потребуются колоссальные усилия. И вполне возможно, потребуются и международные усилия, чтобы реинтегрировать все многочисленные боевые группировки, вооруженные банды в гражданское состояние. Это намного тяжелее, чем достичь политического решения кризиса в стране", - указал Чупрыгин.

Аналитик не исключает, что для урегулирования в Ливии прибегнут к формату общеливийской конференции. "Я бы предположил, что, скорее всего, будет попытка вернуться к неудавшемуся формату общеливийской конференции, которая должна была пройти в Гадамесе в апреле прошлого года под эгидой ООН и была сорвана из-за наступления Хафтара на Триполи", - указал Чупрыгин.

Эксперт считает, что встреча непосредственно Сарраджа и Хафтара вряд ли когда-либо произойдет. "Встречи Хафтара и Сарраджа не будет. Их могут заставить, толкнуть на встречу, но в ней нет смысла. Хафтар уже потерял политический рычаг. А Саррадж считает, что Хафтар уже всем показал свое двуличие", - отметил аналитик.