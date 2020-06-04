В Норильске для сдерживания дизтоплива используют морские боны

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Для сдерживания дизельного топлива в Светлана Радионова. Для сдерживания дизельного топлива в Норильске , которое разлилось после аварии на ТЭЦ-3, используются морские боны, ущерба Карскому морю нет сообщила журналистам глава Росприроднадзора

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

"Ущерба Карскому морю мы не рассматриваем, поскольку достаточно длительная протяженность водных объектов. Сейчас боновые заграждения используются морского типа. Они максимально надежны, чтобы сдержать проникновение в озеро Пясино", - сказала Радионова.

Она отметила, что сейчас собрано порядка ста кубометров чистого дизельного топлива во временных резервуарах на берегу реки. По ее словам, вопросы сжигания не рассматриваются.