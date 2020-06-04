В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске

"Он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора (Красноярского края Александра) Усса, а также от менеджмента компании-оператора. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину", - сказал Песков журналистам.