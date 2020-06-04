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2020-06-04T13:38
https://ria.ru/20200604/1572453442.html
В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске
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РИА Новости

В Кремле назвали причину подключения правоохранителей к ЧП в Норильске

12:26 04.06.2020 (обновлено: 13:38 04.06.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске обратил внимание на расхождение в данных властей региона, МЧС и менеджмента компании, поэтому и поручил правоохранительным органам установить истину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду провел совещание по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае и сообщил, что ему придется попросить правоохранителей разобраться с информацией о своевременности передачи сведений в МЧС о ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске.
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"Он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и руководства региона, то есть от губернатора (Красноярского края Александра) Усса, а также от менеджмента компании-оператора. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что правоохранительным органам предстоит установить, были ли соблюдены нормативы по информированию властей и экстренных служб.
Он добавил, что прозвучавшие на совещании у президента заявления руководства региона, МЧС и менеджмента компании расходятся.
"Они расходятся в этой информации, поэтому правоохранительным органам получили указание президента установить истину в этом деле", - пояснил Песков.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
-почему не доложили сразу?! -Владимир Владимирович, Богом клянусь, у телефон разрядился, а из-за плохой погоды и ураганов свет отключили, зарядка не работала, ни у меня ни у замов -А почему в соцсетях инфа сразу же появилась!?!?! -так там с машины снимали, там мобильная зарядка, а у остальных людей там павербанки в карманах -Смотри у меня! В угол поставлю если опять такое повторится!
4 июня, 12:49
БОБорис Орлов
171503011
Естественно, что сведения "противоречивы". Каждый пытается оправдаться, что-то скрыть, кого-то подставить. Чиновничество и жадные хозяйчики
4 июня, 12:30
elya.velichutina
1410001
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