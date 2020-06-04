На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 20 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За последние сутки были зафиксированы 634 новых случая инфицирования.
"По состоянию на 16.00 4 июня (11.00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 20 382 случая COVID-19", - говорится в заявлении минздрава.
Число летальных исходов увеличилось на 10 и достигло 984. Выздоровели 4 248 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.