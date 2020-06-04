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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:26
https://ria.ru/20200604/1572453404.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_f8b41aa1a705322d7b8dabf8687bcd90.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

12:26 04.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 20 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За последние сутки были зафиксированы 634 новых случая инфицирования.
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"По состоянию на 16.00 4 июня (11.00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 20 382 случая COVID-19", - говорится в заявлении минздрава.
Число летальных исходов увеличилось на 10 и достигло 984. Выздоровели 4 248 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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