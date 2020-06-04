Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число выявленных случаев заболевания в России за последние сутки составило 8 831, за все время - 441 108. Наибольшее число случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Москве - 1998, причем в столице это число впервые с 23 апреля составляет менее 2 тысяч второй день подряд.
"С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович (мэр столицы Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.