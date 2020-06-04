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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:25
https://ria.ru/20200604/1572453357.html
Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков

12:25 04.06.2020
10581
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число выявленных случаев заболевания в России за последние сутки составило 8 831, за все время - 441 108. Наибольшее число случаев заболевания за сутки зарегистрировано в Москве - 1998, причем в столице это число впервые с 23 апреля составляет менее 2 тысяч второй день подряд.
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"С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков. В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович (мэр столицы Собянин) применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда к обычной жизни вернется вся страна.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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4611148
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Очень интересно, что именно у него улучшилось, если каждый день стабильно заболевает одинаковое количество человек. А народ сидит дома и нищает.
4 июня, 13:16
SWR
1400000
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.   Он же, после голосования скажет обратное, что всё на благо людей. А Собянин исполнитель-пешка. Он без разрешения от своего непосредственного начальника, без его одобрения ничего делать не станет... 
4 июня, 13:32
Юрий Баженов
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